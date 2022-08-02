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ابي رميا يطلق صرخة حول معاناة المواطنين في الصرف الصحي ومياه الشفة ويطالب بإعلان حالة طوارئ

2
AUGUST
2022
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طالب النائب سيمون ابي رميا في خلال مشاركته في اجتماع لجنة البيئة النيابية بإعلان خطة طوارىء تضع الدولة أمام واجباتها لجهة ايجاد حلول لمحطات الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشفة.
ابي رميا نقل في خلال مداخلة له في الجلسة وجع الناس بخصوص عدم تأمين تشغيل محطات الضخ لمياه الشفة بسبب الانقطاع المستمر بالتيار الكهربائي وغلاء مادة المازوت.
كما نقل ابي رميا صرخة المواطنين في ما خص محطات التكرير التي لم تشغّل بسبب نقص الطاقة البشرية في حين تتراكم مستحقات الدولة تجاه الشركات الأجنبية التي أنجزت محطات التكرير وتستمر بتأمين اعمال الصيانة في حين الدولة تتخلف عن الدفع ما يعتبر هدرا، كما ان عدم ايفاء الدولة بديونها تجاه هذه الشركات سيعرض لبنان الى مزيد من العزلة الدولية. ولفت أبي رميا الى ضرورة متابعة موضوع استعداد اليونيسيف بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي من إدارة محطات التكرير هذه.

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