تعرفة جديدة لـ "السرفيس" ضمن بيروت!

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أعلن رئيس اتحاد نقابات السائقين وعمّال النقل في لبنان مروان فياض أن "التعرفة ضمن بيروت هي 50 الف ليرة لبنانية للسرفيس الواحد".

وقال فياض في حديث الى "صوت لبنان" : "لا حل لأزمة هذا القطاع سوى عبر وضع الحكومة وضع خطة لقطاع النقل على طاولة مجلس الوزراء سيما وانها رفعت الدعم عن المحروقات من دون هذه الخطة.

واضاف، "يجب العمل على إعطاء دعم للسائقين وبدل مادي لصيانة المركبات ولقطع الغيار وبطاقة تمويلية، يجب اشراك القطاع العام مع القطاع الخاص والعمل على كل الخطوط كما يجب إعادة النظر في التقديمات التي يقدمها الصندوق الوطني للمضمونين ولاسيما السائقين العموميين اذ لا يجوز رفع قيمة الاشتراكات دون تعديل التقديمات".