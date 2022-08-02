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هل زار هوكشتين اسرائيل الليلة الماضية؟

2
AUGUST
2022
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أجرى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في ساعات متأخرة من ليل الإثنين مباحثات سرية مع العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الثلاثاء.

وذكر الموقع أن المبعوث الأميركي، الذي يتوسط بين إسرائيل ولبنان في مفاوضات الحدود البحرية، وصل سرا إلى تل أبيب الليلة الماضية بعد محادثات أجراها مع كبار مسؤولي الحكومة اللبنانية في بيروت.

ووفقا للموقع الإسرائيلي، فإن زيارة المبعوث الأميركي لتل أبيب القادم من لبنان أبقي عليها تحت غطاء من السرية، علما أن هوكشتاين أجرى وعلى مدار يومين مفاوضات في بيروت بشأن تسوية الحدود البحرية ومناقشة مقترح التسوية الذي قدمته إسرائيل، والاستماع إلى الموقف اللبناني والملاحظات على المقترح الإسرائيلي.

وفي تل أبيب، التقى المبعوث الأميركي مع فريق التفاوض الإسرائيلي، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، دون أن يتم كشف النقاب عما دار في اللقاء والمحاور التي تم مناقشتها، ومن ثم عاد هوكشتاين إلى الولايات المتحدة.

وتشير زيارة هوكشتاين السرية لإسرائيل إلى تقدم في المحادثات وسعي الجانبين الإسرائيلي واللبناني، للتوصل إلى اتفاق بشأن قضية الحدود البحرية في أسرع وقت ممكن، بحسب الموقع الإسرائيلي.

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