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هيئة الإشراف على الإنتخابات تحيل وسائل إعلام على محاكم المطبوعات... والسبب؟

2
AUGUST
2022
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أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات، بيانا أعلنت فيه الإجراءات المتخذة بحقّ وسائل الإعلام والمرشّحين واللوائح كافة.

وقال البيان: "استناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، وعملاً بمبدأ الشفافية، ونتيجة أعمالها في مراقبة الإعلام والإعلان والتمويل والإنفاق، تعلن هيئة الإشراف على الإنتخابات أنها قامت بالإجراءات التالية:

إحالة بعض وسائل الإعلام على محاكم المطبوعات عددها 592، بسبب المخالفات التالية:

تشهير وقدح وذمً.

مخالفات استطلاع رأي.

خطاب كراهية (تخويف ، تهويل، تخوين وغيره)

خرق الصمت الإنتخابي".

وأضاف، "إحالة شكاوى جزائية إلى النيابات العامة كافة في لبنان عددها 25، تتضمّن رشاوى وعرقلة العملية الإنتخابية وغيرها من جرائم جزائية".

وتابع البيان، "إحالات إلى وزارة الداخلية والبلديات لفرض غرامات قدرها مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير بشأن مخالفات تقديم البيانات الحسابية الشاملة وفقاً لما يلي:

اللوائح التي لم تتقدّم ببياناتها الحسابية الشاملة وعددها 16 ، ولائحة واحدة تقدّمت خارج المهلة.

المرشحون الذين لم يتقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة وعددهم 356.

المرشحون الذين تقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة خارج المهلة وعددهم 22"

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