الخطر يتصاعد... "انحناء في الأجزاء الشمالية للإهراءات"

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أعلن وزير البيئة ناصر ياسين، "تسجيل حركة انحناء في الأجزاء الشمالية للإهراءات في مرفأ بيروت مساء"، لافتاً إلى أن "هناك تنسيقا دائما في لجنة الكوارث في مجلس الوزراء مع الأجهزة الأمنية والإدارات المعنيّة، لتفادي أيّ تأثير على الموجودين".

وأوضح ياسين في حديثٍ إذاعي، أنّه "لا مواد سامّة أو كيميائية، ويجب ارتداء الكمامات لتفادي الغبار والفطريات المنبثقة عن القمح المتعفّن في حال سقوط أجزاء من الإهراءات"، مشيراً إلى أنه يتمّ "التعاون مع مؤسّسة كهرباء لبنان لتأمين التيار للسكان في المنطقة، في حال حصول أيّ انهيار أو تساقط للأجزاء المهدّدة".