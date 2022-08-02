كتل هوائية حارة بانتظارنا.. اليكم حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية، وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي حار ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الأربعاء، بحيث يتأثر لبنان اعتبارا من يوم الخميس بكتل هوائية حارة بخاصة في المناطق الداخلية حيث تلامس درجة الحرارة الـ41 درجة في الظل، يحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الداخلية.

معدل درجات الحرارة لشهر آب على الساحل يتراوح ما بين 25 و33 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة، وتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات المتوسطة.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية، بينما ترتفع بشكل ملحوظ في المناطق الداخلية حيث تلامس الـ41 درجة مع نسبة رطوبة منخفضة في الداخل وتحذير من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية خصوصا في الداخل، كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، ومن المتوقع ان تكون الحرارة المحسوسة أكثر إرتفاعا، لذلك نحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة ورطوبة عالية على الساحل مع درجات حرارة دنيا مرتفعة فجر الجمعة بسبب تأثير الكتل الحارة على الداخل بحيث تتجاوز في الداخل الـ41 درجة، ومن المتوقع ان تكون الحرارة المحسوسة أكثر إرتفاعا، لذلك يحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

- الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 28 درجة، في الداخل من 18 الى 39 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: جيد على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 19,37

- ساعة غروب الشمس: 5,50