منتحل صفة أمنية... اليكم ما كان يفعله وكيف وقع في قبضة المعلومات!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة وسلب في مناطق مختلفة من محافظتي جبل لبنان وبيروت، يقوم بها شخصٌ مجهول منتحلاً صفة أمنية.

من خلال مقاطعة المعلومات والمعطيات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من تحديد هويّة المشتبه فيه، ويدعى:

- س. ح. (من مواليد عام ١٩٧٣، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بالجرم ذاته.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه.

بتاريخ 30-7-2022، وبعد متابعةٍ ومراقبةٍ دقيقة، تمكّنت القوّة المذكورة من رصده في محلّة رأس النبع، حيث تمّ توقيفه، وضُبِط بحوزته مبلغ /800/ دولار أميركي و /6,165,000/ ليرة لبنانية، هاتف خلوي وساعة يد "رولكس".

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عددٍ كبيرٍ من عمليات السّلب والنّشل، منتحلاً صفة أمنية، وذلك على متن دراجة آلية، ضمن مناطق عدّة في محافظتي بيروت وجبل لبنان. وأنّه كان يقوم باستجلاء هويّات المواطنين وتفتيشهم وسلب أموالهم، ثمّ يلوذ بالفرار.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم هذه المديريّة العامّة صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة وتعرّفوا إليه، الحضور الى مبنى المديرية العامّة لقوى الامن الداخلي / شعبة المعلومات، الكائن في الأشرفية، أو الاتّصال على الخطّ السّاخن /1788/، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.