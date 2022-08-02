نداء الوطن: هوكشتاين حمل جواباً إسرائيلياً يتضمّن القبول بالطرح اللبناني شرط...

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

في المعلومات المستقاة من مصادر الاجتماع الرئاسي مع هوكشتاين، فأفادت المصادر "نداء الوطن" أنّ "موقف لبنان في الاجتماع كان واحداً موحداً، بحيث أبلغ الرؤساء الثلاثة الوسيط الأميركي تمسك لبنان بالاقتراح الذي قدمه سابقاً لناحية الخط 23 وحقل قانا كاملاً، كما ابلغوه تمسك لبنان بكافة حقوله النفطية".

وأضافت المصادر أنّ "المحادثات كانت جيدة ولم يحمل هوكشتاين اي اقتراح أميركي لاستخراج مشترك من حقول المنطقة المتنازع عليها ولا أي طرح عن المشاركة في الحقول الخاصة بلبنان، إنما حمل جواباً إسرائيلياً يتضمّن القبول بالطرح اللبناني شرط أن يبادر لبنان إلى التخلي عن مساحة شمال الخط 23 موازية لتلك التي تنازلت عنها اسرائيل في حقل قانا، مع التأكيد على أن الأجواء إيجابية وفي خلال اسبوعين يصل الردّ إلى لبنان بعدما أكد لبنان تمسكه بالخط 23 وقانا كاملاً و...هذا آخر ما يمكنه التنازل عنه".

ونفت المصادر الشائعات التي سرت في الأيام الأخيرة مؤكدةً أن "لا تقاسم ثروات في البلوكات التي هي ضمن سيادة لبنان كاملة ولم يطلب احد من لبنان تمرير أي أنابيب غاز عبر الحقول اللبنانية"، وأشارت إلى أنه "ليس هناك فترة زمنية محددة لعودة هوكشتاين إلى لبنان لكن يُرجّح أن تكون ضمن أسبوعين، في ضوء توافق الجانبين اللبناني والأميركي على أنّ الفجوة ضاقت".