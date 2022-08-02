عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 2 شباط 2022

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الأخبار: قنبلة تايوان

تفاؤل هوكشتين لا يبدّد الغموض | أسبوعان للحل أو المواجهة العسكرية



الشارع بوجه الشارع: لا حلّ قريباً



رهيف فياض: انزعوا هذا المارد من قلب المدينة





الديار: أجواء إيجابية في ملف «الترسيم»: هوكشتاين تحت «ضغط» الوقت أكثر ليونة وجديّة ؟

«إسرائيل» تُـروّج لعرض سخي للتخلص من تهديدات نصرالله... عون ينعى تشكيل الحكومة

ميقاتي مُتريّث ازاء طلب الفيول الايراني بانتظار خروج الولايات المتحدة عن «صمتها»

البناء: تقدُّم في مسار الترسيم نحو الشروط اللبنانيّة على إيقاع حضور معادلات المقاومة… نحو الناقورة الرؤساء: لا تنازل عن الخط 23 وقانا والاستخراج… لا مقايضة شمال بجنوب… لا استثمار مشترك هوكشتاين: هل هناك ضمانات بعدم تعرّض المنصات الإسرائيلية إذا لم نتوصل إلى اتفاق؟



النهار: "الدولة" تفاوض مجتمعة وهوكشتاين يواصل مكّوكيته



الجمهورية: يارقة تفاؤل في أجواء الترسيم

مئوية الكلية الحربية: تخريج ضباط

نداء الوطن: "استعراض عوني" في الفياضية: "رفع سيوف" على بري وميقاتي

هوكشتاين يتجاهل "مهلة" نصرالله وتفاؤل بعبدا "مصطنع"!



اللواء: هوكشتاين ينقل على عجل الجواب اللبناني: إبعاد المواجهة بالمفاوضات

استغراب لنشر الغسيل الحكومي في عيد الجيش.. والخارجية تعتبر النازحين «قنبلة موقوتة»



l'orient le jour: Israël réclame avec insistance une compensation territoriale en contrepartie de Cana