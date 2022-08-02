أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 2 شباط 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسيّ إن دعوة لرئاسة الحكومة ووزارة الطاقة لزيارة طهران لبحث ملف المحروقات وطبيعة المساعدة المطلوبة من إيران خصوصاً مادة الفيول لكهرباء لبنان ستسلّم خلال اليومين المقبلين وتنقل البحث في عرض السيد حسن نصرالله الى مستوى رسميّ ينتظر الموقف اللبنانيّ.

كواليس

قال مصدر نيابي رداً على كلام الوسيط الأميركي إن لبنان أضاع فرصة التوصل للاتفاق عام 2016 وكان اليوم حاضراً في السوق العالمية أن الوسيط تجاهل أنه يتحدّث عن خط هوف الذي يقتطع أغلب الحقول الغنية بالغاز من الحقوق اللبنانية، كما تجاهل أن الأمن على طرفي الحدود صار متوازناً بعد تدخل المقاومة.

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أن الجيش اللبناني أعاد إلى صربيا صواريخ الغراد غير المطابقة للمواصفات واستعاد مبلغ 990 ألف دولار كان تمّ دفعها كدفعة أولى من ثمن الصفقة التي لم تستكمل، بعد اكتشاف التلاعب في تاريخ صناعة هذه الصواريخ.

ظهر من خلال الوفد الموسع الذي رافق الرئيس السنيورة إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي ودعم مواقفه أنه يمثل أيضاً موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خصوصاً أن الرئيس السنيورة أكد أهمية مرجعيتي بكركي ودار الفتوى الوطنيتين.

لم تنجح محاولة «حزب الله» زجّ اسم «القوات اللبنانية» في الإشكال الذي حصل بين عناصر مسلحة تابعة له وبين أهالي رميش وأظهر تصرف هؤلاء العناصر أن الحزب يعيش حالة توتر انعكست سلباً عليه.



اللواء: أسرار

همس

يدور لغط واسع داخل الأوساط الدبلوماسية حول إمكان حدوث تسوية حول استخراج الغاز من الحقول البحرية أم توتر يعيق الاستخراج..



غمز

فهم أن التنسيق قائم على قدم وساق في ما خصّ الإستحقاق الرئاسي بين طرفي تفاهم مار مخايل..



لغز

لاحظ خبراء أن لا فرق بين احتجاز أموال المودعين بالدولار او احتجاز أموال الموظفين بالليرة اللبنانية، من دون أي اساس قانوني؟!