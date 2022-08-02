الديار: كشف «المستور» في ملف اللاجئين؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في ملف اللجوء السوري، تمنى وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين،على «السلطات السورية أن تحدد له موعدا في أقرب وقت لزيارة سوريا، معتبرا أن «البيانات التي تصدر عن مفوضية شؤون اللاجئين هي التي تؤخر اللقاء مع القيادة السورية».

وجدد التأكيد أن «لبنان سينفذ خطته لعودة النازحين بغض النظر عن موقف الهيئات الدولية»، وقال: «طلبنا من المفوضية جوابا خطيا بشأن الخطة اللبنانية لإعادة النازحين، فكان الجواب أنهم يعتبرون أن لا أمن في سوريا، وبالتالي طالما لا أمن في سوريا، فإننا نتريث في تقديم إجابة خطية».

وإذ أشار إلى أن «البعض وإحدى المرجعيات يعتبر أنه إذا لم تكن المفوضية راضية، فإن ما تقوم به السلطات اللبنانية بشأن خطة العودة سيكون مضيعة للوقت»، قال: «إن ما يرونه اليوم مضيعة للوقت قد يرونه بعد شهر صحيحا مئة في المئة».

وكشف شرف الدين أنه «قال لمسؤول مفوضية اللاجئين اياكي ايتو إن الدول المانحة يجب أن تدفع للاجئين داخل الأراضي السورية، فكان رده أن هذا الموضوع من قبلنا مرفوض رفضا قاطعا». واعتبر أن «هذا الرفض سببه سياسي».