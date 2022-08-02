الديار: أين اصبح الفيول الايراني؟... ميقاتي ينتظر اولا معرفة ماهية الموقف الاميركي

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

فيما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عدم تلقي طهران أي طلب رسمي من لبنان لتصدير الوقود، مؤكدا التعامل بايجابية مع اي طلب اذا حصل ذلك. علمت «الديار» ان الصمت المطبق يلف الموقف الاميركي حتى الان، وقد نأى «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين بنفسه عن الموضوع واكتفى «بهز رأسه» دون اي تعليق بعدما فاتحه وزير الطاقة وليد فياض بالموضوع.

كما لم يجر التطرق الى هذا الملف خلال اللقاء الثلاثي في بعبدا مع هوكشتاين والسفيرة الاميركية دوروثي شيا التي ردت على استفسارات بعض «اصدقاء» السفارة بالتشكيك بوجود طرح جدي حيال الفيول الايراني، ولفتت الى ان الامر لا يزال مجرد كلام حتى الان، وعندما يصبح رسميا سيكون هناك موقف واضح وصريح من قبل واشنطن.

تردد ميقاتي؟

ووفقا لمصادر مطلعة فان «الرمادية» الاميركية «تفرمل» موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يبد حتى الان الحماسة المطلوبة لمتابعة تفاصيل هذا الاقتراح الذي تحدث عنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وهو ينتظر اولا معرفة ماهية الموقف الاميركي قبل التورط «بدعسة ناقصة» اتجاه الاميركيين، كما يريد معرفة مدى استعداد ايران لتزويد لبنان بالفيول مجانا على شكل هبة.

وكان يأمل بان يكون الجواب الاميركي جاهزا خلال زيارة هوكشتاين الى بيروت، لكن هذا لم يحصل، وعلم انه تلقى وعودا بالحصول على اجوبة خلال الساعات القليلة المقبلة «ليبنى على الشيء مقتضاه». اما بالنسبة للجواب الايراني فهو ينتظر توضيحات عملانية من حزب الله.

تحضيرات «لوجستية»

تجدر الاشارة الى ان المديرية العامة للنفط أنجزت التحضيرات اللازمة في حال قررت الحكومة استيراد النفط الإيراني بحسب ما تشير المديرة العامة للنفط أورور فغالي،

وقد انجزت المديرية العامة للنفط الشق التقني من الملف، أما الشق السياسي فيبقى من مهام الحكومة وحدها التي عليها اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً، والمديرية جاهزة لاخضاع كميات الفيول الإيراني للفحوصات المِخبرية المعتادة، للتأكد من تطابقها مع المواصفات المعمول بها في مؤسسة كهرباء لبنان، إلى جانب تدابير إدارية أخرى. والاستيراد اذا ما حصل فعلا لن يكون على طريقة سفن المازوت، فاي باخرة ايرانية سترسو في ميناء «كهرباء لبنان»، لذلك يتطلب الموضوع موافقة رسمية من الدولة اللبنانية كي يسمح لها خفر السواحل بالمرور وغيرها من الخطوات الإدارية.