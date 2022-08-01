القوات ستدعي على "الأخبار"!

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أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” في بيان أن جريدة “الأخبار”، “لا تنفك عن محاولة شيطنة حزب القوات اللبنانية بشخص رئيسه سمير جعجع، شأنها شأن القائمين عليها ومموليها وولاتها السياسيين ورعاتها الإقليميين داخل الحدود وخارجها، آخر تلك الافرازات غير المهنيّة هو ما كتبته الصحافية ميسم رزق، يوم الاثنين ١ آب ٢٠٢٢ تحت عنوان “جعجع مصر على فتنة مع حزب الله”.

وأضاف البيان: “لأننا اعتدنا على أن تقترن منشورات الاخبار بجملة الفبركات المعلبة، حيث تنعدم الوقائع الملموسة والمعطيات المادية، كان لا بد من هذا الرد لتفنيد جملة المغالطات التي نتجت عن قلم رزق في المقال المذكور”…

وختم: “ستقوم القوات اللبنانية بالادعاء على صحيفة الأخبار وكاتبة المقال بتهم كثيرة أبرزها التضليل والكذب والافتراء والفبركة”.