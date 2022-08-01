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سكان احد الاحياء في الحازمية شكوا من توقف خدمة مولد الكهرباء منذ السبت

1
AUGUST
2022
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شكا سكان حي السفارة الليبية سابقا في الحازمية (الشارع 1603) من توقف خدمة مولد الحي كليا منذ عصر السبت الماضي عن تأمين الكهرباء، في حين لم يحصلوا سوى على ساعة تغذية واحدة من "مؤسسة كهرباء لبنان".

وأشار سكان الحي إلى أن "الوضع نفسه تكرر أكثر من مرة في الأيام العشرة الأخيرة، وفي أحسن الأحوال يكتفي صاحب المولد ببضع ساعات تغذية بطريقة عشوائية".

وأكد السكان أن "هذا الوضع، مع الغياب شبه التام للتغذية من مؤسسة كهرباء لبنان، تسبَّب لهم بمعاناة كبيرة وخصوصا في ظل الحر الخانق، وادى الى تلف المأكولات المحفوظة في الثلاجات، ومنعهم من العمل من منازلهم، وأعاق تشغيل التجهيزات الطبية الكهربائية للمرضى بينهم، مما شكل خطرا على حياتهم".

وشدد الأهالي على أنه "من غير المسموح لأحد الاستهتار بحياة الناس، وتعريضهم لخسائر مادية ومخاطر صحية ومعاناة معنوية"، وناشدوا "الجهات المختصة، المسارعة إلى التحرك بحزم لوضع حد لهذا الوضع وانقاذ الاهالي من هذه الكارثة الانسانية".

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