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بين النبطية وأنطلياس... أمن الدولة توقف محتكري الخبز!

1
AUGUST
2022
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة, بيانٌ جاء فيه, "تابعت المديريّة في وجه محتكري الخبز ومهرّبيه، متّخذةً إجراءات موجعة بحقّهم، ومنفّذةً بدقّة القرارات القضائيّة".

وأضاف, "كشفت مديريّة أمن الدّولة تهريباً للخبز، وبكميّات كبيرة، في الشمال, وأكدت في السياق مصادر في أمن الدّولة أنّ إجراءاتٍ موجعة سوف تُتّخذ غداً بحقّ المتلاعبين بلقمة عيش المواطنين".

وتابع, "في جبل لبنان، لم تهدأ عمليّات دهم الأفران منذ أسابيع، وباتت الملاحقات تطاول موزّعي الخبز، وقد تمت توقيفات لمعظم المرتكبين منهم، وما زالت التحقيقات مستمرّة حتى الآن".

ووفق البيان, "آخر هذه المداهمات، ختم محلّ للخُضَر بالشمع الأحمر في أنطلياس، بسبب بيعه لربطة الخبز بثلاثين ألف ليرة، وأوقف صاحب المحلّ المدعوّ ص.غ.، والعامل فيه المدعوّ ت. م. وهو سوريّ الجنسيّة، كما تمّت مصادرة الخبز، وجرى توزيعه على المحتاجين إنفاذاً لقرار القضاء المختصّ".

وفي سياق متصل, في اطار جولات مديرية النبطية الاقليمية على الافران، تبين وجود ربطات خبز داخل احد الافران عائدة للمدعو (أ. ي.) وزنها مغاير للوزن الرسمي الصادر عن وزارة الاقتصاد (33 ربطة حجم عادي و55 ربطة حجم صغير) بفارق 100 غرام عن الوزن الرسمي.

وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في النبطية, أشارت بفتح محضر قضائي ومصادرة ربطات الخبز المغايرة للوزن الرسمي وتوزيعها على مبرات الايتام، وترك صاحب الفرن بموجب سند اقامة بعد توقيعه على تعهد بالالتزام بالسعر والوزن الرسمي لربطة الخبز الصادرين عن وزارة الاقتصاد.

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