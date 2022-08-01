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الوزير باسيل: لن نبقى بلد متفرج على الذين يعملون على تنقيب النفط والغاز

1
AUGUST
2022
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رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “المقاومة التي لا تستظل بالدولة تجلد، والدولة يجب ان تكون قوية وعادلة، وهذه الدولة يجب ان تؤمن الحياة الكريمة لابنائها، وللاسف اللبناني اليوم اسير العوز والمقاومة الحقيقية هي تحرير اللبناني من الفقر والعوز، والدولة القوية التي تضع معادلة قوة، واليوم نعيش معادلة قوة “كاريش مقابل قانا” وتنفذها المقاومة”.

باسيل خلال قداس الهي عن راحة نفس شهداء الجيش وأنصاره في غابة الشهيد- بلدة رعشين محلة طبرية، أكد ان “المقاومة نفذت معادلة القوة في البر منذ العام 2006، واليوم نعيش معادلة البحر، ونحن اول من قال إن “لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا”، ونحن لن نبقى بلد متفرج على مصر وقبرص وتركيا واسرائيل وسوريا الذين يعملون على تنقيب النفط والغاز، ونحن بالقوة سنأخذ حقوقنا النفطية وليس بالضعف، ونحن نأمل ان نرى النتائج التي أرستها الدولة القوية والمقاومة في البحر خلال الشهر المقبل”.

واستغرب منع طيران الشرق الاوسط الخمر على الدرجة العادية، وكان الخمر فقط للاغنياء، ونحن بلد مقاوم ولذلك علينا مقاومة الذل والحاجة التي نخضع لها.

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