living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الميادين": لبنان يرفض عرضاً إسرائيلياً بشأن ترسيم الحدود.. ماذا في تفاصيله؟

1
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت "الميادين" :


وصل الوسيط الأميركي آموس هوكستين، أمس الأحد، إلى بيروت، لاستكمال المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.

أكّد مصدرٌ دبلوماسي لبناني، اليوم الإثنين، أنّ لبنان "رفض عرضاً إسرائيلياً يقضي بتنازل بيروت عن جزء من البلوك رقم 8 شمال الخط 23"، مقابل "تنازل إسرائيل عن حقل قانا للغاز".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "العرض الإسرائيلي يتضمن تنازل إسرائيل عن حقل قانا مقابل تسليم لبنان بالخط 23 ناقصاً مساحة يجب أن يتنازل عنها شمال الخط وتحديداً الجزء الغربي الجنوبي من البلوك رقم 8".

وأوضح المصدر أنّ "العرض الإسرائيلي قُوبل بالرفض من قبل بيروت"، مضيفاً أنّ "لبنان تمسّك بحقل قانا ورفض التنازل عن أيّ متر مربع في البلوك رقم 8".

ووصل الوسيط الأميركي آموس هوكستين، أمس الأحد، إلى بيروت، لاستكمال المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، فيما بدأ المباحثات اليوم الإثنين.

وأكّد مراسل الميادين، اليوم، أنّ اجتماع هوكستين مع الرؤساء الثلاثة انتهى من دون الحديث عن نتيجة نهائية، مشيراً إلى أنّ "لا اتفاق حتى اللحظة بل الحديث عن الحاجة إلى مزيد من الوقت".

وأفادت مصادر لبنانية لمراسل الميادين، بأنّ الوسيط الأميركي هوكستين، "يريد أن يصل إلى حلّ سريع قبل نهاية الصيف"، وأنّ "الأجواء التي أتى بها إيجابية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، اليوم، إنّ "إسرائيل" تضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قبل البدء في استخراج الغاز من حقل "كاريش"، في الفصل الأخير من هذا العام.

وتحدث موقع "يديعوت أحرنوت" عن وجود تفاؤل لدى الاحتلال حول مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلاً: "في إسرائيل هم متفائلون أيضاً. على الجدول: من جانب، تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأنه سيبدأ بالحرب إذا لم يتم الحفاظ على حقوق لبنان، ومن جانب آخر، إسرائيل التي تضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق قبل البدء في استخراج الغاز من حقل كاريش، في الفصل الأخير من هذا العام (أيلول/سبتمبر حتى كانون الأول/ديسمبر)".

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout