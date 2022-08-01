نفي للتيار الوطني الحر لخبر نشرته إحدى وسائل الإعلام المحسوبه على رئيس الحكومة المكلف

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صدر عن لجنة الإعلام والتواصل المركزية في التيار الوطني الحر ما يلي:

في سياق حملة التشويه والأكاذيب المبرمجة ضد التيار الوطني الحر، نشرت إحدى وسائل الإعلام المحسوبه على رئيس الحكومة المكلف خبراً مفاده أن مؤسسة كهرباء لبنان تمنح سكان احد احياء سن الفيل تغذية بالطاقة الكهربائية لمدة ست ساعات يوميا ‏بسبب وجود المقر المركزي للتيار الوطني الحر في سنتر ميرنا الشالوحي .

إنّ هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً ،

ولو كان صحيحاً لكان من دواعي سرورنا أن نكون السبب في توفر الكهرباء لسكان هذه المنطقة وكل منطقة أخرى.