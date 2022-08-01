مفرزة حلبا القضائية توقف سارق سيارة من النقاش...

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، بلاغ جاء فيه: "في إطار المتابعة التي تقوم بها القطعات العملانية في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السّرقة وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، تمكّنت مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من توقيف أحد الأشخاص للاشتباه به في بلدة الكويخات – قضاء عكّار، على متن سيّارة من نوع "هيونداي تاكسون"، تبيّن أنّها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلّة النّقّاش".





ولفت إلى أنّ السارق "يُدعى:خ. ع. (من مواليد عام 1995، لبناني)".



ووفق البلاغ، "أُعيدت السيّارة إلى مالكها، وأُودع الموقوف المرجع المعني للتّوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ".