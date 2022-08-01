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الذهب يسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع!

1
AUGUST
2022
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ارتفع الذهب مسجلاً أعلى مستوى له في 4 أسابيع اليوم الاثنين مدعوماً بضعف الدولار في حين يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية التي قد تحدد الوتيرة المستقبلية لارتفاع معدلات الفائدة.

وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بـ0.5 بالمئة إلى عند 1773.05 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل حزيران الماضي.



كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بـ0.3 بالمئة عند 1787.50 دولار.



وانخفض الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب. لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات حد من مكاسب السبائك التي لا تدر عائداً.


وقال كبير محللي السوق في إكسينيتي هان تان إن “ضعف الدولار سيسهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب على الرغم من أن ارتفاع العوائد الاسمية والحقيقية على سندات الخزانة الأميركية اليوم يعيق قدرة السبائك على مواصل مكاسب الأسبوع الماضي”
وارتفع الذهب 2.2 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء له منذ مارس، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة أقل تشدداً نسبياً في أعقاب رفع سعر الفائدة المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس.

وجد الذهب بعض الدعم من البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما في ذلك الانكماش غير المتوقع في الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثاني، وتباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو.

وسيحظى تقرير الوظائف الأميركية الشهري الذي سيعلن يوم الجمعة بمراقبة وثيقة بحثا عن تأثيره المحتمل على خطط رفع معدلات الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة بنسبة 0.76 بالمئة إلى 20.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 904.90 دولار. وقفز البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2162.89 دولار.

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