خاص - مرجع دبلوماسي يكشف: دمشق تتابع قضية "الباخرة"... ويشيد بحمية... وينبّه من تعكير العلاقات الثنائية

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خاص tayyar.org-

إثر الاحتجاج الرسمي الذي أرسلته الحكومة السورية إلى الحكومة اللبنانية، على قرار حجز الباخرة «لوديسيا» التي تحمل العلم السوري، والمسجلة في مدينة اللاذقية، في مرفأ طرابلس، بحجة أنها تحمل بضائع مسروقة من أوكرانيا، رغم التأكيدات أن الباخرة ملك لوزارة النقل السورية، وأن البضاعة التي تحملها روسية.



يكشف مرجع دبلوماسي معني، أن السفارة السورية في بيروت تتابع مع المسؤوليين المعنيين في لبنان تطورات هذه القضية، وفي مقدمهم وزير الأشغال والنقل الدكتور علي حمية، الذي أبدى موقفًا صلبًا من القضية المذكورة، على حد تعبير المرجع. وأشاد بهذا الموقف وبمناقبية حمية. ونبّه الى أن هذه الممارسات (أي توقيف الباخرة)، قد تسيء الى العلاقات بين لبنان وسوريا.