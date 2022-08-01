living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عملية رصد ومراقبة دقيقة... "بالجرم المشهود"شعبة المعلومات تلفي القبض على مروج مخدرات في الفنار

1
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بيان أشارت فيه إلى أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة تجّار ومُروّجي المخدّرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لهذه الشّعبة حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرّة في منطقة الفنار".

وأضاف البيان، "على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة الى تحديد هويته ويدعى: ر. س. (مواليد عام 1973، سوري) وبتاريخ 22-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجده داخل منزله في محلة الفنار، حيث قامت إحدى دورياتها بمداهمته وأوقفت المروج أثناء قيامه ببيع المخدرات لأحد زبائنه الذي تمّ إلقاء القبض عليه، ويدعى: أ. م. (مواليد غام 1988، لبناني) بتفتيشهما والمنزل تم ضبط: /13/ غ من مادة الكوكايين مُعدّة للترويج داخل /7/ مظاريف، وهاتفين خلوييّن، ومبالغ مالية".

وتابع، "بالتحقيق معهما، اعترف (ر. س.) بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن، وأنّه ينشط بعمليات الترويج في محلة الفنار. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدّرات وبأنّه يستحصل عليها من الأول".

 


ووفق البيان، "أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout