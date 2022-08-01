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صــدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، بيان أشارت فيه إلى أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لملاحقة تجّار ومُروّجي المخدّرات الذين ينشطون في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لهذه الشّعبة حول قيام مجهول بترويج المواد المخدرّة في منطقة الفنار".



وأضاف البيان، "على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشعبة الى تحديد هويته ويدعى: ر. س. (مواليد عام 1973، سوري) وبتاريخ 22-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجده داخل منزله في محلة الفنار، حيث قامت إحدى دورياتها بمداهمته وأوقفت المروج أثناء قيامه ببيع المخدرات لأحد زبائنه الذي تمّ إلقاء القبض عليه، ويدعى: أ. م. (مواليد غام 1988، لبناني) بتفتيشهما والمنزل تم ضبط: /13/ غ من مادة الكوكايين مُعدّة للترويج داخل /7/ مظاريف، وهاتفين خلوييّن، ومبالغ مالية".



وتابع، "بالتحقيق معهما، اعترف (ر. س.) بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن، وأنّه ينشط بعمليات الترويج في محلة الفنار. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدّرات وبأنّه يستحصل عليها من الأول".







ووفق البيان، "أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ، بناء على إشارة القضاء".