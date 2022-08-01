الجمهورية: الإستحقاق الرئاسي يفرض نفسه أولوية الأولويات

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على جبهة الاستحقاق الرئاسي، قالت أوساط سياسية متابعة لـ«الجمهورية»، انّ هذا الاستحقاق «فرض نفسه أولوية الأولويات في هذه المرحلة الفاصلة عن بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في مطلع أيلول المقبل. وانّ معظم المواقف والتحركات السياسية أصبحت تندرج في السياق الرئاسي، ولو انّ ظاهرها لا يشي بذلك، حيث انّ القوى المؤثرة تعوِّل على هذا الاستحقاق، إما من أجل إبقاء القديم على قِدَمه، وإما بغية إحداث التغيير في الرئاسة الأولى، بهدف إحداثه في تكليف رئيس حكومة وتأليف حكومة جديدة، تقطع في طريقة تشكيلها مع الحكومات السابقة».