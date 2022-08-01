اللواء: هل وضعت معالجة الملف الحكومي على سكة الحل؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

دعا الرئيس عون الرئيس بري ونجيب ميقاتي لعقد اجتماع ثلاثي في بعبدا عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في بعبدا للبحث في الموقف من ملف ترسيم الحدود البحرية، وسط تكهن بالاستماع مباشرة الى الوسيط الاميركي، خلال الاجتماع.



وتلقى الرئيس ميقاتي اتصالاً هاتفياً من الرئيس عون لهذه الغاية مساء امس.



وافيد أن الهدف من الاجتماع الرئاسي الثلاثي اليوم هو اظهار الموقف الموحد من ملف ترسيم الحدود والتأكيد على ثوابت وطنية لا يمكن التنازل عنها في هذا الملف، وسيتم إبلاغ الوسيط الأميركي به .



اما ملف الحكومة فقد يحضر إنما لا يعني أن معالجته وضعت على السكة.



واستبعدت مصادر سياسية ان يؤدي اللقاء بين الرؤساء الثلاثة عون وبري وميقاتي على هامش الاحتفال بعيد الجيش،الى اعادة احياء عملية تشكيل الحكومة الجديدة...