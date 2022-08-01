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أسرار الصحف ليوم الأثنين 1 آب 2022

1
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2022
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسيّ إن دعوة لرئاسة الحكومة ووزارة الطاقة لزيارة طهران لبحث ملف المحروقات وطبيعة المساعدة المطلوبة من إيران خصوصاً مادة الفيول لكهرباء لبنان ستسلّم خلال اليومين المقبلين وتنقل البحث في عرض السيد حسن نصرالله الى مستوى رسميّ ينتظر الموقف اللبنانيّ.

 

كواليس

قال مصدر متابع لملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحريّة إن العروض التي يحملها الوسيط الأميركيّ محكومة بالقلق من التصعيد مع المقاومة، لكنها لم ترقَ بعد الى مستوى صناعة اتفاق أو التأكيد بأننا ذاهبون الى اتفاق. فالاختلاف حول نهج الترسيم لا يزال قائماً.

 

 


نداء الوطن: خفايا

تبين ان تعويض الإنتاجية الذي أقرته اللجنة الوزارية للموظفين لشهري تموز وآب غير قابل للتطبيق في الجامعة اللبنانية نظراً لربط استحقاقه بالحضور فيما لم يحضر أساتذة الجامعة في تموز بسبب الاضراب ولن يحضروا في شهر آب بسبب عطلة الجامعة.

 

أكدت مصادر رسمية ان مؤسسة كهرباء لبنان تخصص برنامج تقنين لبعض المحظيين؛ من خلاله يستفيد اعضاء مجلس إدارتها وكبار الموظفين فيها وبعض المحظيين من السياسيين بالاضافة الى المتعهدين ومقدمي الخدمات لدى المؤسسة بساعات تغذية لمدة لا تقل عن 5 ساعات ليلاً و 3 ساعات نهاراً.

 

وضع مرشح رئاسي مدعوم من دولة كبرى برنامج زيارات ومواعيد في لبنان لبعض الشخصيات في اطار عرض برنامجه ورؤيته الاقتصادية .

 

 


اللواء: أسرار

همس
إضطرت عائلات تسكن في الأحياء القريبة من المرفأ إلى مغادرة بيوتها من الكرنتينا والجميزة والرميل ومار مخايل وبعض شوارع الأشرفية، إستباقاً للمضاعفات البيئية لانهيار بقايا الأهراءات!


غمز
تبين أن الحصة الفعلية للمستهلك اللبناني من القمح المموّل من البنك الدولي ستصل إلى أقل من نصف الكمية المعلن عنها لأن خُمس القرض نفقات إدارية، وسوريا شريكة بأكثر من الخُمس عبر عمليات التهريب المحمية، عدا السرقات والهدر في الداخل !

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