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هل يستمر مرفأ بيروت بالعمل؟

31
JULY
2022
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أكدت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان برئاسة مروان اليمن، "استمرار العمل في مرفأ بيروت بشكل طبيعي على الرغم من الإنهيار الجزئي لصوامع القمح".

ووجّهت النقابة في بيان "عناية الأسرة المرفئية في مرفأ بيروت بشكل عام والوكلاء البحريين بشكل خاص، الى ضرورة إرتداء الكمامات أثناء تعاملاتهم في المرفأ، وذلك طيلة الأسبوع القادم واتباع إرشادات وزارتي الصحة والبيئة المتصلة بتبعات جزيئات الغبار الناتجة عن الإنهيار الجزئي لصوامع القمح".

وذكرت "أنها كانت مِن عداد مَن عمل ومنذ الساعات الأولى لانفجار المرفأ، وبالتالي ستكون أطقمها وأفراد مؤسساتها على رأس العمل غدا لتسيير الأعمال بما تقتضيه المصلحة الوطنية والإقتصادية للبلاد، منعا لأي تعطيل في حركة البضائع وتراكم الرسوم وصوناً لمصالح التجار والصناعيين والخطوط الملاحية ودميع العاملين في مرفأ بيروت، كما نؤكد على ضرورة جلاء الحقيقة في قضية إنفجار المرفأ والوقوف على خاطر ومطالب وآلام أهالي الضحايا الذين فقدوا أغلى ما عندهم من الأهل والأحباب".


هذا وكان قد صدر عن إدارة مرفأ بيروت البيان الآتي:

“تناولت بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده أن مرفأ بيروت توقف عن استقبال البواخر خوفاً من انهيارات إضافية في صوامع القمح وذلك بعد انهيار جزئي حصل اليوم في الجانب الشمالي من الاهراءات، يهم إدارة المرفأ التأكيد على ان سير العمل لم ولن يتوقف، وان الاحتياطات والاجراءات متخذة منذ مدة زمنية تحسباً لأي طارئ فجرى عزل محيط الاهراءات بزيادة المسافة المطلوبة وهي (٥٠ متراً) الى ١٥٠ و٢٠٠ متر في بعض الأماكن، كما تمّ عزل رصيف ٧ و٨ و٩ في حينه”.

 

 

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