living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المرابطون في عيد الجيش: سيبقى جيشنا خيمتنا وظلنا العالي‎

31
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توجهت حركة الناصريين المستقلين المرابطون بالتهنئة إلى الجيش اللبناني وإلى كل أهلنا اللبنانيين بالعيد ال٧٧ للجيش اللبناني، وأصدرت البيان التالي:

أولاً: يؤكد المرابطون في عيد جيشنا ال٧٧ أنه سيبقى في ظل المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية، خيمتنا وظلّنا العالي، والمؤسسة الوطنية الأساس التي التزمت بقسمها ووفائها وشرفها من أجل أن يبقى الوطن حرّاً لمواطنيه الأحرار، سيداً مستقلاً عربي الهوية والانتماء.

ثانياً: اليوم جيشنا في عهدة رجال يتقدّمهم العماد جوزيف عون، يواجهون المعركة الأصعب عبر تاريخه المشرف في ظل أوضاع داخلية متأزمة، هي مهمة حماية الوطن والمواطنين الذين هم أهلهم وأخوانهم وأخواتهم، بعد ان انهارت كل مقومات ادارة الدولة المفيدة اللبنانية، وتغلبت النزعات الطائفية والمذهبية على من يدير الحكم في لبنان، وبالتالي لم يبق للبنانيين غير قرشهم الأبيض جيشهم في ظل هذه الأيام السوداء الذي وصلنا إليه بفضل الأنانيات والصراع السياسي المرتكز على غرائز مذهبية وطائفية وأوامر خارجية تجد في لبنان صدى ومن يسمعها.

ثالثاً: يستمر جيشنا الوطني بتحقيق الانجازات في مختلف الجبهات العسكرية وفي الحرب الاستباقية الاستخباراتية، وهذا ما يستحقّ فعلاً منا جميعاً تحمّل مسؤولية حماية أبناؤنا وأخواننا في الجيش، وعدم التلهّي بصغائر الألاعيب السياسية الخبيثة، وخلق بؤر مذهبية وطائفية حاضنة للإرهاب والتخريب وتشكّل خطراً أكيداً على وجود الوطن اللبناني وتزيد من الأعباء على الجيش .

ختاماً يتوجّه المرابطون بالسلام والرحمة على أرواح شهداء جيشنا اللبناني، وبالتحية الوطنية إلى الرجال الرجال في جيشنا الوطني اللبناني ، وإلى المتقاعدين العسكريين الذين قدموا زهرة عمرهم في جيشهم وما زالوا الأوفياء للوطن والقسم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout