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في انتظار الموقف الرسمي اللبناني من المحادثات، لا لزوم لأي تكهن او تحليل او تعليق حول نتائج زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، خصوصاً إذا كان المتكهنون أو المحللون أو المعلقون من عدة الشغل السياسية والإعلامية المحلية، الذين يسارعون إلى ملء الشاشات، والذين يتكلمون في كل المواضيع، خصوصاً تلك التي لا يفقهون فيها شيئاً، ولا يملكون من معلوماتها الموثوقة، إلا التمنيات أو التسريبات المقصودة من هذا الطرف أو ذاك في الداخل والخارج.



فمن انتظر سنوات للوصول إلى هذه اللحظة، يستطيع أن ينتظر بضع ساعات ليدرك الخبر اليقين، من المعنيين بالتفاوض، والملمين بالتفاصيل، لا من أي شخص أو جهة أخرى.



وفي الانتظار، يصادف اليوم 31 تموز 2022، أي بداية الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من دون أن تبرز في الأفق معطيات يمكن الركون إليها على خط الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً بالنسبة إلى المرشحين، حيث يتم تضييع المعايير عمداً لدى البعض، وهي ضائعة في كل الأحوال لدى البعض الآخر، لتدخل بورصةَ المرشحين المتداولين في وسائل الإعلام يومياً أسماء لا تخطر في بال، وتطرح ألف سؤال وسؤال.

أما الحكومة العتيدة، ففي الثلاجة، والتعويل على لقاء على هامش الاحتفال بعيد الجيش غداً في الفياضية، لن يتعدى إطار الكلام المتداول هنا وهناك، طالما ثمة من يصرُّ على تخطي الميثاق والدستور، وضرب مبدأ وحدة المعايير في التعامل بين جميع اللبنانيين، وتأجيل تأليف الحكومة يدفع ثمنه الناس يومياً تأجيلاً للحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية والمالية ومتفرعاتها، لمصلحة مواصلة سياسة الترقيع التي لا تجدي إلا في تهريب المسؤولين عن تعطيل الحلول، إلى الأمام.