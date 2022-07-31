ياسين بعد انهيار جزء من الإهراءات: كان يجب أن نذهب إلى الوضع الفني للاهراءات وهدم ما سوف يسقط

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أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ “مختلف الاجهزة جاهزة في حال سقوط الاهراءات في مرفأ بيروت”، مشيرًا إلى أنّ “الاجزاء الجنوبية حتى اليوم كانت مستقرة، أما الشمالية فإن عددًا من الصوامع انهارت، ونحن نتابع الوضع بشأن سقوط باقي الاجزاء”، معلنًا أنّ “رقعة الغبار لا تتجاوز الـ1500 متر من مرفأ بيروت”.

ولفت، في تصريح إلى أنّه ” كان يجب أن نذهب إلى الوضع الفني للاهراءات وهدم ما سوف يسقط، وما تدعيمه صعب، والجزء الجنوبي يمكن أن يحافظ عليه كذكرى”، معتبرًا أنّ “هناك وقت للحوار بشأن رمزية بعض الاجزاء للفاجعة التي حصلت”، موضحًا أنه “كان يجب أن يكون هناك بكل شفافية هدم لبعض الاجزاء المهددة بالسقوط، والابقاء بالاجزاء الاخرى كذكرى”، لانفجار 4 آب.

