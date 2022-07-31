مصادر الميادين: فيديو الإعلام الحربي يُظهر سيطرة استخبارية كاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي.

مصادر خبيرة للميادين:
- مشاهد كاريش التي عرضها الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان التقطت من كاميرا حرارية متقدمة.
- الكاميرا الحرارية المتقدمة تخص سلاحاً صاروخياً من النوع المتخصص بالالتحام مع أهداف بحرية.
- التشويش الذي ظهر على الصورة في الفيديو كان مقصوداً حول محيط الشاشة.
- فيديو الإعلام الحربي يُظهر سيطرة استخبارية كاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي.
- لدى حزب الله اطلاع كامل ودقيق على عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها وأكثر.
- الفيديو يثبت أن المقاومة لا تحتاج مسيرات لتلتقط صور القطع البحرية المعتدية.
- القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وكبصمة حرارية وردارية طوال الوقت.
- سيطرة حزب الله البحرية في الرصد يؤكد ما قاله السيد نصر الله أن الغاية من المسيرات كانت إحداث صخب اشتباك ناري.
- في توقيت نشر الإعلام الحربي للمقاومة هذا الفيديو توجيه رسالة سياسية لا إعلامية عسكرية فحسب.