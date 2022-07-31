مصادر الميادين: فيديو الإعلام الحربي يُظهر سيطرة استخبارية كاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي.

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مصادر خبيرة للميادين:

- مشاهد كاريش التي عرضها الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان التقطت من كاميرا حرارية متقدمة.

- الكاميرا الحرارية المتقدمة تخص سلاحاً صاروخياً من النوع المتخصص بالالتحام مع أهداف بحرية.

- التشويش الذي ظهر على الصورة في الفيديو كان مقصوداً حول محيط الشاشة.

- فيديو الإعلام الحربي يُظهر سيطرة استخبارية كاملة على المساحة البحرية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي.

- لدى حزب الله اطلاع كامل ودقيق على عدد القطع البحرية وإحداثياتها وهوياتها وعدد العاملين عليها وأكثر.

- الفيديو يثبت أن المقاومة لا تحتاج مسيرات لتلتقط صور القطع البحرية المعتدية.

- القطع البحرية الإسرائيلية كانت ولا تزال في المرمى كصورة وكبصمة حرارية وردارية طوال الوقت.

- سيطرة حزب الله البحرية في الرصد يؤكد ما قاله السيد نصر الله أن الغاية من المسيرات كانت إحداث صخب اشتباك ناري.

- في توقيت نشر الإعلام الحربي للمقاومة هذا الفيديو توجيه رسالة سياسية لا إعلامية عسكرية فحسب.