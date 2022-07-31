خاص - "الحزب" لم يتبن أي مرشح رئاسي... وسيدعو الجميع إلى المشاركة في تأمين الانتخاب

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خاص - كشف مرجع سياسي مطلع على "حركة المشاورات" المتعلقة بالانتخابات الرئاسية اللبنانية، أن تلك المشاورات لا تزال، حتى الساعة، وتحديدًا لدى فريق المقاومة محصورة بعرض "بروفايل المرشحين"، من دون الدخول في "لعبة الأسماء"، على حد تعبيره. ويؤكد أن حزب الله في شكلٍ خاصٍ لم يتبن ترشيح أي شخصيةٍ، ولم يبلغ أي طرفٍ أنه سيكون الى جانبه في هذه الانتخابات. ويرجح المرجع أن "الحزب" سيدعو مختلف المكونات اللبنانيين الى المشاركة في تأمين انتخاب رئيسٍ جديد للبلاد، ودائماً وفقاً لرأي المرجع. ويعتبر أن من غير المنطقي والمتاح أيضًا انتخاب رئيس لا يحظى بدعم 80 بالمئة من أصوات النواب المسيحيين.