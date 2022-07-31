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عائلة النائب الراحل مصطفى الحسيني أحيت ذكراه السنوية الاولى

31
JULY
2022
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أحيت عائلة النائب الراحل مصطفى الحسيني ذكراه السنوية الاولى، في لقاء رسمي وشعبي اقيم في قاعة BALLROOM في مجمع اده ساندس، بعنوان "العيش الواحد والانماء، رسالة خالدة"، في حضور النائب سيمون ابي رميا ممثلا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، النائب فريد الخازن ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال نجلا رياشي ممثلة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ممثلا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، النائبين زياد الحواط ورائد برو.

كما حضر مستشار الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير، القنصل جوزف مرتينوس والقنصل جاك حكيم ، العلامة السيد علي فضل الله، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، الشيخ محمد حيدر ممثلا مفتي جبيل وكسروان الشيخ عبد الامير شمس الدين، امام المسلمين في جبيل الشيخ غسان اللقيس، عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي عماد مرتينوس، فاعليات اجتماعية، حزبية، ثقافية، روحية وعائلة الراحل .

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