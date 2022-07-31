القاضية عون: وانت يا شعبي المنهوب شو بعدك عم تعمل ناطر يحرموك حتى من رغيف الخبز

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غردت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على "تويتر": "بونجور. بعض السياسيين يمنعون ملاحقة رياض سلامة خوفا من افتضاح أمرهم!. وبعض القضاة ينفذون اوامرهم! اي دولة بتحترم حالها وفيها سلطة وقضاء ممكن تقبل بان يمنع قاض كبير قاض اخر من ملاحقة مشتبه به بجرائم خطيرة. وانت يا شعبي المنهوب شو بعدك عم تعمل ناطر يحرموك حتى من رغيف الخبز. ‏ليسقط موجب التحفظ لدى سلطة الملاحقة لان من حق كل مواطن الوقوف على تفاصيل ملاحقة تتعلق بحقوقه المسلوبة وتلامس وجعه الاجتماعي والصحي والمعيشي والتربوي نقلا عن المحامي الاستاذ بيار الحداد".