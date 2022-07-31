عناوين الصحف ليوم الأحد 31 تموز 2022

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النهار: هوكشتاين وعيد الجيش يخرقان قطيعة السلطة
الديار: لبنان بعد لقاء الآليزيه: العين على الاستحقاق الرئاسي
تفاؤل «مُفرط» بملف الترسيم؟
الإهراءات متروكة لمصيرها: أبشع سيناريو لإحياء ذكرى انفجار المرفأ
الأنباء الكويتية: بري: لا تنازل ولا جلسة لانتخاب رئيس قبل إنجاز الإصلاحات
الوسيط الأميركي في بيروت اليوم والتوقعات رمادية
الشرق الأوسط: لقاء قريب بين وليد جنبلاط و«حزب الله» لـ«تنظيم الخلاف»
بعد توتر ساد علاقتهما قبل الانتخابات النيابية
الوطن السورية: ضغط ميداني للاحتلال التركي على جبهات حلب والحسكة.. والجيش يرد في تادف … بتوجيه من الرئيس الأسد.. مشروع تكتيكي سوري روسي لاقتحام مانع مائي وتحرير الضفة المقابلة