عناوين الصحف ليوم الأحد 31 تموز 2022

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النهار: هوكشتاين وعيد الجيش يخرقان قطيعة السلطة

الديار: لبنان بعد لقاء الآليزيه: العين على الاستحقاق الرئاسي

تفاؤل «مُفرط» بملف الترسيم؟

الإهراءات متروكة لمصيرها: أبشع سيناريو لإحياء ذكرى انفجار المرفأ

الأنباء الكويتية: بري: لا تنازل ولا جلسة لانتخاب رئيس قبل إنجاز الإصلاحات

الوسيط الأميركي في بيروت اليوم والتوقعات رمادية



الشرق الأوسط: لقاء قريب بين وليد جنبلاط و«حزب الله» لـ«تنظيم الخلاف»

بعد توتر ساد علاقتهما قبل الانتخابات النيابية



الوطن السورية: ضغط ميداني للاحتلال التركي على جبهات حلب والحسكة.. والجيش يرد في تادف … بتوجيه من الرئيس الأسد.. مشروع تكتيكي سوري روسي لاقتحام مانع مائي وتحرير الضفة المقابلة