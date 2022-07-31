الأنباء الكويتية: ترسيم الحدود: تفاؤل وتشاؤم

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الأنباء الكويتية: الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في بيروت اليوم، مسبوقا بكم هائل من التفاؤل، حذر البعض من الإفراط فيه، لكن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أكد تفاؤله بإمكان الوصول الى اتفاق بين لبنان و"إسرائيل" عبر الوسيط الأميركي، مشددا على انه لم يسبق ان كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم.

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن اجتماعات اليوم الأحد مع هوكشتاين ستكون مهمة للغاية، آملا ان يحمل معه أخبارا سارة.

وقال بوصعب: لقد أصبحنا في مرحلة تقارب كبيرة، موضحا ان الفريق الآخر يقترب من الجانب اللبناني، لتحقيق مطالبه بهدف الإسراع في التوصل الى الحل.

وعلى الجانب الإسرائيلي، أشارت وسائل الاعلام الى ان جولة مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان، ستكون حافلة، وستحدد الى أين تتجه الأمور، وان اجتماعا للحكومة الاسرائيلية المصغرة، التي تعنى بالسياسة والأمن، عقد، وأكد ان هناك فرصة متاحة وقابلية حقيقية للتوصل الى حل.

وفي هذا السياق، ذهبت مرجعية سياسية الى حد القول ان علينا انتظار الأسوأ واعتبرت ان الحديث عن التفاؤل مجرد غبار في الهواء.