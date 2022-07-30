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أمن الدولة: إلى كلّ من اشترى الخبز من صاحب الصورة بأسعار تخالف تسعيرة وزارة الاقتصاد الحضور إلى مديريّة جبل لبنان

30
JULY
2022
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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

بعد توافر معلومات عن بيع متجر (café roro) الواقع في محلّة نهر الموت، ربطة الخبز بسعر ٣٠ ألف ليرة لبنانيّة، وبناءً على إشارة القضاء، تمّ التحقيق مع العامل في المتجر ع. ن.، ومع صاحب المتجر و. ن. د.، فتبيّن أن المدعوّ ع. ح. ر. الذي يعمل في مجال التوزيع، كان يعمد إلى شراء ربطة الخبز من أفران (wooden bakery) بسعر ١٢ ألف ليرة، ويبيعها للمحل المذكور بسعر ٢٢ ألف ليرة، فيعود صاحب المحلّ ويبيعها ب ٣٠ ألف ليرة، متخطّياً السّعر الرسميّ لها.

بناءً على إشارة القضاء، تمّ إقفال المحلّ المذكور أعلاه وخُتم بالشمع الأحمر، كما تمّ توقيف صاحب المحلّ المدعوّ و. ن. د. وموزّع الخبز المدعوّ ع. ح. ر.، وتنشر المديريّة العامّة لأمن الدّولة صورة لهذا الأخير، طالبةً إلى كلّ من اشترى منه الخبز في الفترة السابقة بأسعار تخالف تسعيرة وزارة الاقتصاد، الحضور إلى مديريّة جبل لبنان الإقليميّة في الدكوانة، لإجراء المقتضى.

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