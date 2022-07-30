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لضرورة ازالة البناء المهدّم.. هكذا علق التيار على القضية!

30
JULY
2022
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صدر عن لجنة الإعلام والتواصل المركزية في التيار الوطني الحرّ البيان التالي:
 
بعدما دأبت بعض الجهات السياسية على التعامل مع إهراءات مرفأ بيروت بشعبوية وبعيدًا عن الواقع، يهمّ التيار الوطني الحر التذكير بانه استنادًا إلى الدراسات العلمية التي أجرتها شركة "amana" السويسرية بالاشتراك مع خبراء من الجامعة الامريكية وجامعة القديس يوسف، فإن سقوط مبنى الإهراءات محتمل في أي لحظة، إضافةً الى ارتفاع المخاطر الصحية الناجمة عن تخمّر الحبوب والغازات السامّة المنبعثة منها. 
 ويرى التيار الوطني الحر ضرورة ازالة البناء المهدّم أسوة بما حصل في ال 'Twin Towers' بعد هجمات ١١ أيلول وبناء مجسّم عنه للأجيال في مكان مجاور .
هذا الامر  يسمح بتطوير المرفأ وإعادة إعمار مبنى الإهراءات الذي يستحيل ترميمه او تحويله الى مجسّم لأسباب علمية تؤكدها الدراسات.
وعليه يتمنى التيار الوطني الحر على  الجهات السياسية كافة التعامل مع هذا الملف علميًّا وإنسانيًّا وأخلاقيًّا ووطنيًّا بعيدًا عن أي مزايدة شعبوية لا تأتي بأي فائدة.

 

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