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3 ملفات أساسيات.. ماذا كشف بري؟!

30
JULY
2022
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كشف الرئيس نبيه بري في دردشة مع الصحافيين عن ملف الترسيم وزيارة هوكشتاين المرتقبة: غدا تأخذون الجواب الشافي وانشالله يكون بالذهاب للنقاورة احسن ما نروح لمحل تاني والمتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة هو العودة لاتفاق الاطار , لا للتنازل أو التطبيع أو المساومة على ثروات لبنان مهما بلغت الضغوطات.  نريد حقل قانا كاملا "يا كله يا بلاه" ولا مبرر ابدا لعدم مباشرة شركة توتال بالحفر ."

وعندما سؤال عن تشكيل الحكومة قال : "إذا صارت عجيبة بتتألّف" واتّصلتُ بميقاتي وطلبتُ منه عقد جلسة بين الرؤساء الثلاثة أو بينه وبين الرئيس عون يوم الاثنين في عيد الجيش." . وعن الإستحقاق الرئاسي قال: "على رئيس الجمهورية أن يكون لديه نكهة مسيحية ونكهة إسلامية لكن الأهم أن يكون لديه نكهة وطنية."  أما عن قضية المطران موسى الحاج: "فليطبّق القانون". 

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