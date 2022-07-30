بعض أصحاب الأفران فنّانون في السّرقة... لكنّ مٍجهر أمن الدّولة كشفهم

A + A -

جالت دوريّات لأمن الدّولة- مديريّة جبل لبنان، على المخابز والأفران حيث كان الالتزام جيّدًا بالنسبة إلى التقيّد بسعر ربطة الخبز، وبالنسبة إلى وزنها. لاحظت بعض الدوريّات كميّات كبيرة من ربطات الخبز تُنقل من أحد الأفران لتُباع في متجر على طريق نهر الموت بسعر ٣٠ ألف ليرة لبنانيّة للربطة الواحدة، متخطّيةً بأضعاف تسعيرة الوزارة. وقد علمت الدّوريّة بتوافر الخبز بصورة دائمة في هذا المحلّ، مؤمَّنًا من مختلف الأفران في منطقة المتن الشماليّ، لابتزاز المواطنين عبر تكبيدهم أضعاف سعر الربطة. بعد أخذ إشارة القضاء المختصّ، أقفلت دوريّة أمن الدولة المحلّ و ختمته بالشمع الأحمر، و تمّ توجيه إنذارٍ لصاحبه، ولا تزال الدوريّات التابعة لأمن الدّولة تجول على المتاجر والسوبرماركت لمنع الاحتكار من جديد.