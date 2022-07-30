بالصور: سعود يكشف ماذا حصل في رميش!

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غرد المحلل السياسي غسان سعود كاشفاً :" للغاشيين وماشيين، يلي كلمة طائفية بتاخدهم وكلمة بتجيبهم وبكرا بيوعوا بلا دف عم يرقصوا.. يلي صار انه مجموعة قواتية طلعت مسافة ٤٠ دقيقة بطريق وعرة لتعتدي ع شباب مرابضين علحدود.. وهلأ حيجرب جعجع يضحك عليكم تيشد عصب من جهة ويعمل فتنة بين رميش وجوارها من جهة تانية.."

كما علق سابقاً :" هيك كانت رميش اليوم عم تحتفل باستقرار، بوقت كانت القوات عم تفتعل فتنة وتقطع الطريق بين رميش وجيرانها.. الجيران يلي حاملين رميش برموش عيونهم.. تخيلوا اديه الاسرائيلي مأزوم ت ما عاد قادر يرد ع تهديدات المقاومة ومسيراتها الا بتحريك خلاياه النائمة وكشفها بهيدا الشكل.."