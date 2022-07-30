افتتاح مكتب سياحي في منطقة اهدن.. نصار: عدد المكاتب السياحية سيصل الى 37 خلال سنتين

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تم افتتاح مكتب سياحي في منطقة اهدن شمال لبنان، بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، وزير الاعلام زياد مكاري ورئيس البلدية أنطونيو فرنجية وعدد من فعاليات المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد نصار أنه "استكمالاً لخطة اللامركزية الادارية السياحية في لبنان تم افتتاح مكتب سياحي جديد على مدخل بلدة اهدن كما افتتحنا أمس في مركز وزارة السياحة الشباك الموحّد ومن مهامه ان يربط كافة المكاتب في كل لبنان الذين سيصل عددهم الى 37 خلال سنتين".



من جهته، رأى رئيس البلدية أن هذه الخطة السياحية اللامركزية ستساعد هذه المنطقة كل المناطق بتطوير وتنمية السياحة الريفية.



اما وزير الاعلام، فأكد أن موضوع السياحة في ظل الظروف الراهنة في البلد هو أمر يجمع اللبنانيين ويستقطب المغتربين ويمنح فرص عمل للكثير من الشباب والشابات.