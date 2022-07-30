كنعان: المشكلة في لبنان هي بعدم تنفيذ القوانين واحترامها... ولا يجوز الإستمرار بالمماطلة

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أكد النائب إبراهيم كنعان أن المشكلة في لبنان ليست في إنتاج القوانين بل بعدم تنفيذها واحترامها.

ورأى، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، أنه علينا التخفيف من "الشعبوية" والتوجه نحو الأمور الجدية، والمطلوب منا إنتاجية أكبر في هذه المرحلة.



كذلك، أشار إلى أن المطلوب من الحكومة حسم الخطة الإنقاذية وملف إعادة هيكلة المصارف، ولا يجوز الإستمرار بالمماطلة.



وقال إن المطلوب أيضًا أن نسأل أنفسنا ماذا فعلنا كدولة؟ وهل شجعنا الإصلاح أم عززنا الفساد؟ وهل طبقنا القوانين أم تلاعبنا عليها؟



واعتبر كنعان أن السياسات النقدية والحكومية أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم.