بالجرم المشهود… توقيف مروّج مخدرات وأحد زبائنه في نهر إبراهيم

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أوضحت المديرية العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة، أنه “نتيجة الجهود اليومية والمستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج وتعاطي المخدرات، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط مروّج على طول الأوتوستراد الممتد من البوار باتجاه نهر إبراهيم على متن سيارة نوع “BMW” لون أسود تحمل لوحة تسجيل أجنبية. على أثر ذلك، ومن خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة توصّلت الى تحديد هوية صاحب ومستخدم المركبة الآلية، ويدعى:



م. س. (مواليد عام 1993، لبناني)

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده ومراقبته تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 26-7-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة نهر ابراهيم أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن السيارة المذكورة. كذلك ألقت القبض على أحد زبائنه الذي كان على متن سيارة نوع “تويوتا”، ويدعى:

ش. ك. (مواليد عام 1968، لبناني) يوجد بحقه خلاصة حكم بجرم قطع أشجار

بتفتيش المروّج وسيارته تم ضبط: /147,5/ غ من مادة الكوكايين مقسمة ومعدة للترويج داخل /70/ مظروفاً و/3/ علب بلاستيكية، هاتف خلوي عدد /2/، ومبالغ مالية.

بالتحقيق معهما، اعترف (م. س.) بأنه ينشط بعمليات ترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن على مسلكي الاوتوستراد الممتد من البوار الى نهر ابراهيم على متن السيارة التي جرى ضبطها. كما اعترف الثاني بتعاطي المخدرات والاستحصال عليها من الأول.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.