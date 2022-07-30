السيد يروي حادثة حصلت معه: العيب كل العيب أن يصل الضابط والعسكري لهذه الدرجة من الإذلال... لا حياءَ لمن تنادي!

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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر":

خلال خدمتي بالجيش والامن العام لم يكن لدي وقت لحفلات العشاء والتكريم والفولكلور، وأصبح هذا السلوك من عاداتي شبه الدائمة. الاسبوع الماضي أُحْرِجْت بتلبية دعوة عشاء محدودة في منزل محبّين، تقدّم مني النادل وقال سيدنا شو بتحب أسكب بصحنك، كلمة سيدنا جعلتني أسأله همساً انت عسكري؟!

وأكمل في تغريدة أخرى:

أجاب همساً:"نعم سيدنا. أنا مفتش بالأمن العام ورفيقي معي رتيب بالجيش، بتعرف هالأوضاع وسمحولنا نشتغل برّا"! صحيح الشغل مش عيب العيب كل العيب أن يصل الضابط والعسكري لهذه الدرجة من الإذلال! سمعت أنّ أركان إفلاس الدولة سيحضرون إحتفال عيد الجيش! فخورين بالجيش؟! لا حياءَ لمن تنادي