بعد تعرضها للسرقة ممثلة لبنانية شهيرة تكشف ما حصل معها… ولماذا دخلت المستشفى بسبب ابنها؟

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بعدما نشرت فيديو منذ أيام قليلة، وثّق، قيام أحد اللصوص بسرقة حقيبة يدها، من أمام سوبرماركت، بينما كانت داخل سيارتها، تحدثت الممثلة نيكول طعمة عن الحادثة، وقالت انها خسرت مبلغا من المال وأوراقها الثبوتية. ولفتت الى انها ركضت وراء السارق لاسترجاع حقيبة يدها، ولكنها فشلت في اللحاق به.

وكشفت في حديث اذاعي أنّها تقدمت بشكوى، وقالت: “نحن نعيش في بلد الظلام، من دون مياه، ولا كهرباء، ولا خبز، ولكن نريد أن نعيش”.

وأضافت أنها رفضت مغادرة لبنان، وبكت كثيرا يوم هاجر ابنها الوحيد الى اميركا، ودخلت المستشفى نتيجة الحزن الشديد، ولكنها الان مطمئنة عليه لوجوده في بلد آمن”.