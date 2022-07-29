ابو زيد مهنّئاً: سيكملون مسيرة أسلافهم ويكونون قدوة وحاملين للأمانة الرهبانية كما عهدناهم

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غرّد مستشار رئيس الجمهورية أمل أبو زيد على حسابه عبر تويتر وكتب:

من دير مار مارون في عنايا العابق بالايمان والصلاة مع قديس لبنان مار شربل إلى جامعة الروح القدس في الكسليك المتميّزة بتعليمها والتزامها الاجتماعي مسيرة رهبانية مشرّفة للأب الدكتور هادي محفوظ توّجها اليوم بإنتخابه رئيساً عاماً للرهبانية اللبنانية المارونية.

ان انتخاب الاباتي محفوظ الى جانب الأب الدكتور جورج حبيقة المعروف بثقافته وانفتاحه نائباً عاماً مع مجلس المدبرين العامين ميشال ابو طقة وجوزف قمر وطوني فخري هو قيمة مضافة للرهبانية المتجذّرة في تاريخ لبنان وكلنا ثقة أنهم سيكملون مسيرة أسلافهم ويكونون قدوة وحاملين للأمانة الرهبانية كما عهدناهم.