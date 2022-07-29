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مركز متقدّم لجامعة القديس يوسف_بيروت في الترتيب العالمي لأفضل الجامعات

29
JULY
2022
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حصدت جامعة القدّيس يوسف في بيروت (USJ) على اعتراف دولي جديد من خلال تصنيفها في المرتبة 16 ضمن أفضل 100 جامعة في العالم ذات تأثير حقيقيّ في إدارة الأزمات وفق التصنيف WURI الجامعيّ العالمي، وتم اختيارها كواحدة من أكثر الجامعات ابتكارًا بين الجامعات العالمية ذات التأثير الحقيقيّ.
ووصلت جامعة القدّيس يوسف إلى قائمة 51-100 في ترتيب أفضل 100 جامعة عالمية ذات تأثير حقيقي في التطبيقات الصناعيّة، بفضل مشروع شركة ناشئة حول المبيدات الحيوية Start Up for Biopesticides Production. وهو مشروع أنتجته ونفذّته كليّة العلوم في الجامعة. وحازت الجامعة أيضًا على ترتيب 101-200 جامعة بين أفضل جامعات العالم بتصنيف الأثر الحقيقيّ العامّ.
ويتم تنظيم WURI من قبل معهد السياسة والاستراتيجية حول التنافسيّة الوطنيّة (IPSNC) وتدعمه أربع منظمات أخرى: معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث(UNITAR)، والرابطة الهانزية للجامعات (HLU) وهي تضمّ أكثر من 120 جامعة عضو حول العالم، ومعهد دراسات السياسة الصناعيّة (IPS) من سيول (كوريا الجنوبية)، ومعهد تايلور في جامعة فرانكلن (FUS) لوغانو (سويسرا).

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