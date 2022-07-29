ابي رميا يدق ناقوس الخطر: تغيرات ديمغرافية بسبب النازحين ونعيش كارثة تربوية

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حذٌر النائب سيمون ابي رميا في مقابلة عبر mtv من الأرقام المخيفة التي أوردتها دراسة لليونيسف والتي تظهر ان نسبة التسرب المدرسي بلغ العام الفائت اربعين في المئة مرجحا ان يرتفع هذا العام الى خمسين في المئة. ودعا ابي رميا وزير التربية الى وضع خطة تربوية لأن هذه الأرقام تشير الى كارثة على المستويين الثقافي والتعليمي في لبنان.

واشار ابي رميا من جهة أخرى الى أن الأرقام تظهر أيضا ان نسبة الولادات اللبنانية مقارنة مع الولادات السورية هي ١/٦ اي مقابل كل مولود لبناني هناك ستة سوريين ما ينبىء بتغير ديمغرافي ينعكس على المجتمع اللبناني. وأوضح ابي رميا انه يتحدث عن هذه الأرقام ليس من باب العنصرية إنما للفت نظر المجتمع الدولي الذي يدعم السوريين فيما اللبنانيون محرومون من حياة كريمة.