بعد اقرار المنح لموظفي القطاع العام.. تعليق الاضراب مؤقتا

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صدر بيان من رؤساء الوحدات المالية في بيروت والمحافظات وتضمّن التالي:

اجتمع رؤساء الوحدات المالية في بيروت والمحافظات بعد صدور المراسيم المتعلقة بمنح الموظف الاداري بعضا من حقوقه وكان الرأي ومن قبيل الاحساس بالمسؤولية تجاه شرائح المجتمع ومن بينهم العسكريين والمتقاعدين ان تعليق الاضراب مؤقتا هو المنحى المفترض اتخاذه مقابل الخطوة الايجابية التي قامت بها الحكومة تجاه الموظفين الاداريين ؛ بانتظار أن تستتبع هذه الخطوة بخطوات اخرى دون تأخير وأن تتم المتابعة فيما خص اصدار القوانين والنصوص اللازمة التي تعطي موظف القطاع العام كامل حقوقه لناحية الرواتب العادلة والتقديمات الاخرى . على أن يتم اتخاذ أي تدبير لاحق في حينه.